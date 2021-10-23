На Кубани в 2021 году обновили 60 школ искусств и домов культуры

60 домов культуры и школ искусств обновили на Кубани с начала года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае за 9 месяцев 2021 года обновили 60 школ искусств и домов культуры. Всего на модернизацию учреждений в 121 муниципалитете отведено 453 миллиона рублей. Об этом накануне сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Из числа учреждений, где запланирован ремонт, многие находятся на высокой стадии готовности. Уже обновлены дома культуры, досуговые центры в станице Каневской, Староминском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Северском районах. В четырех муниципалитетах - Крымске, Новороссийске, Ейске и Крыловского районе – оборудованы четыре модельных библиотеки, а в селе Кабардинка Геленджика появился виртуальный концертный зал.

В частности, в учреждениях заменяют звуковое, сценическое оборудование и освещение. Сейчас работы ведутся в станице Старощербиновской и хуторе Красный Курган около Анапы.