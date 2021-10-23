Штормовое предупреждение объявлено на Кубани

Непогода продержится в регионе до 25 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани объявлено штормовое предупреждение. 24 октября в регионе ожидается сильный дождь, грозы и град. Также прогнозируется усиление ветра - его порывы достигнут 20 м/с.

- На реках ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - подчеркнули в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидается выпадение мокрого снега в предгорных и горных районах. Непогода в Краснодарском крае продержится до воскресенья, 25 октября.