Произведения Дмитрия Шостаковича прозвучат в выходные на главной городской площади Краснодара

На выходных на главной городской площади Краснодара прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича Фото: krd.ru

В Краснодаре на главной городской площади в выходные прозвучат произведения композитора Дмитрия Шостаковича. Композиции 23 и 24 октября будут сопровождать работу светомузыкального фонтана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дмитрий Шостакович – русский композитор с мировым именем, автор 15 симфоний, одна из которых – 7-ая- написана и звучала в блокаду Ленинграда Великой Отечественной войны: она прозвучит в эти выходные на главной городской площади. В том числе жители и гости услышат 2 концерта, сонату для виолончели, симфонии №1,15,4,9,10 и другие произведения автора.

Напомним, фонтаны в Краснодаре работают с 24 апреля. Завершение сезона планируется совсем скоро - в конце октября – начале ноября. Накануне на светомузыкальном фонтане на Главной городской площади звучали произведения Сергея Прокофьева.