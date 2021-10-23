Десять долгостроев планируют сдать в Сочи до конца 2021 года

Фото: пресс-служба администрации Сочи

К концу 2021 года в Сочи планируют возвести 10 объектов долгостроя. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский на заседании рабочей группы по вопросам реализации плана 2021 года.

Помимо этого, планируют завершить строительство жилого дома на улице Пасечной, 30 и ЖК «Курортный». В отношении этих объектов еще идут судебные процессы, начатые в 2020 году.

– Одним из наиболее сложных вопросов на сегодняшний день является оформление прав собственности гражданами, которые зачастую проживают в разных уголках страны. Поручил работать с каждым собственником индивидуально, оказывать всестороннюю поддержку, – отметил Алексей Копайгородский.

Для достройки многих домов привлечены инвесторы.