На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 262 человека, в том числе 42 ребенка

За сутки на Кубани от COVID-19 скончались 42 пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболели 262 человека, в том числе 42 ребенка. Самому младшему пациенту 5 месяцев, самому старшему – 95 лет. Об этом сообщает краевой Оперативный штаб.

Так, в Краснодаре зафиксирован 61 новый пациент, в Сочи – 30, в Курганинском районе – 26. 17 человек заразились в Туапсинском муниципалитете, 16 - в Армавире, 15 - в Лабинском. По 13 случаев выявлено в Анапе и Крыловском районе, 12 – в Апшеронском, 11 – в Кореновском.

- 8 заражений зафиксировано в Мостовском районе, 7 – в Крымском, 6 – в Новороссийске, п5 – в Успенском районе. 4 положительных теста получены в Каневском муниципалитете, по 3 - в Геленджике, Абинском и Северском районах, по 2– в Динском, Отрадненском и Новокубанском. Наименьшее количество новых пациентов отмечено в Выселковском, Ейском и Гулькевичском муниципалитетах, - сообщают в региональном Оперштабе.

За последние сутки от осложнений COVID-19 скончались 42 человека. На аппаратах ИВЛ остаются 100 пациентов, на ЭКМО – 7. Всего в крае продолжают лечиться 14549 человек.