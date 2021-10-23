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Общество23 октября 2021 12:10

Снежный декабрь прогнозируют в горах в Сочи в предстоящем сезоне

В ближайшее время на территории возможен мокрый снег, а понижение температуры ожидается уже со следующей недели
Светлана ОВДЕЙ
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Декабрь в горах Сочи ожидается снежным Фото: Виктор Гусейнов

Декабрь в горах Сочи ожидается снежным Фото: Виктор Гусейнов

В горах Сочи в декабре предстоящего сезона прогнозируют достаточное количество снега. Температуры начнут понижаться уже со следующей недели. Об этом накануне рассказал ТАСС замначальника отдела центра мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кубани Александр Колесник.

Сейчас снег скапливается, а совсем скоро возможно выпадение мокрых хлопьев. Это связано с действием температурного фона.

- Начало курортного сезона в Сочи планируется по графику в декабре, снега должно быть достаточно, дефицита быть не должно, - отметил Александр Колесник.

Несмотря на скорое похолодание, температуры в декабре могут повышаться. Однако погода на территории Сочи установится согласно прогнозам.