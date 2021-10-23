Масочные рейды снова проводят в ТЦ Краснодара

В Краснодаре возобновили рейды по профилактике COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В торговых центра Краснодара возобновились антиковидные рейды. Теперь за отсутствие маски во время во время шоппинга покупателям грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам и ИП – до 50 тысяч рублей, а юрлицам – до 300 тысяч рублей.

- Посетителей и персонал ТЦ просят соблюдать масочный режим. Контроль за соблюдением режима повышенной готовности, который действует в регионе до 1 декабря, усилили по поручению губернатора, - отметили в пресс-службе оперативного штаба.