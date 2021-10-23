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Здоровье23 октября 2021 12:11

Масочные рейды снова проводят в ТЦ Краснодара

За отсутствие маски во время шоппинга грозят штрафы
Юлия ЧУБАКОВА
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В Краснодаре возобновили рейды по профилактике COVID-19

В Краснодаре возобновили рейды по профилактике COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В торговых центра Краснодара возобновились антиковидные рейды. Теперь за отсутствие маски во время во время шоппинга покупателям грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам и ИП – до 50 тысяч рублей, а юрлицам – до 300 тысяч рублей.

- Посетителей и персонал ТЦ просят соблюдать масочный режим. Контроль за соблюдением режима повышенной готовности, который действует в регионе до 1 декабря, усилили по поручению губернатора, - отметили в пресс-службе оперативного штаба.