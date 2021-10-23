В Краснодаре более 12 тысяч переболевших COVID-19 прошли обследование

Более 12 тысяч переболевших COVID-19 прошли обследование в Краснодаре Фото из архива КП

В Краснодаре обследование после перенесенного COVID-19 прошли более 12 тысяч человек. Пройти диспанцеризацию можно по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Обследование проводится, начиная со второго месяца после выздоровления, в 2 этапа. На первой стадии проводится общий и биохимический анализ крови, оценка насыщения крови кислородом, рентген органов грудной клетки. Углубленное обследование - ЭКГ, томография легких, - проводятся во втором этапе. В случае выявления проблем пациенту назначают лечение.

Напомним, в Краснодаре и во всем регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 на Кубани получили более 2 миллионов человек.

В краевой столице вакцинироваться можно в 60 прививочных пунктах. Три из них принимают граждан круглосуточно.