На Кубани бензовоз столкнулся с пятью автомобилями

В результате ДТП с бензовозом и пятью машинами никто не пострадал Фото из архива КП

В Северском районе Кубани произошло ДТП с бензовозом и пятью автомобилями. На момент столкновения автоцистерна была пустой. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне вечером между поселками Черноморским и Ильским. ДТП произошло в результате того, что бензовоз не соблюдал дистанцию между машинами, передвигающимися впереди.

Пострадавших в результате не обнаружено. Однако на участке на момент ДТП образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.