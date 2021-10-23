В лесу Горячего Ключа умер мужчина Фото: @gorkluch_official

В лесу Горячего Ключа умер пожилой мужчина. Пенсионер скончался до прибытия спасателей и медиков, сообщают в экстренной службе.

Накануне утром поступил звонок о помощи. Женщина и мужчина 1948 года рождения находились в лесу в районе поселка Октябрьский Горячего Ключа. Вдруг пенсионеру стало плохо: мужчина упал без признаков жизни.

На место отправились спасатели и медики. Однако поиски местоположения заняли 3 часа. По прибытии специалисты обнаружили, что мужчина умер.