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Общество23 октября 2021 13:36

В лесу Горячего Ключа умер мужчина

Пенсионер скончался до прибытия спасателей и медиков
Светлана ОВДЕЙ
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В лесу Горячего Ключа умер мужчина Фото: @gorkluch_official

В лесу Горячего Ключа умер мужчина Фото: @gorkluch_official

В лесу Горячего Ключа умер пожилой мужчина. Пенсионер скончался до прибытия спасателей и медиков, сообщают в экстренной службе.

Накануне утром поступил звонок о помощи. Женщина и мужчина 1948 года рождения находились в лесу в районе поселка Октябрьский Горячего Ключа. Вдруг пенсионеру стало плохо: мужчина упал без признаков жизни.

На место отправились спасатели и медики. Однако поиски местоположения заняли 3 часа. По прибытии специалисты обнаружили, что мужчина умер.