Более 120 школьников и студентов Кубани прошли в финал конкурса «Большая перемена»

В финал конкурса вышли 84 школьника и 45 студентов Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 120 учащихся Кубани прошли в финал конкурса «Большая перемена». Заключительный этап пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, финалистами по итогам регионального конкурса стали 84 школьника и 45 студентов. Ученики – победители среди 9-10 классов – получат по 200 тысяч рублей, одиннадцатиклассники – по 1 миллиону. Для школьников заключительный этап пройдет в международном детском центре «Артек».

А студенты техникумов и колледжей отправятся в Нижний Новгород. В этом году в конкурсе «Большая перемена» они участвуют впервые. Для третьих курсов рассчитана награда в размере 1 миллиона рублей, для 1-2-ых курсов – по 200 тысяч.

Преподавателей-наставников победителей-наградят премией в 150 тысяч рублей. А 20-ти учреждениям, признанным лучшими, выделят по 2 миллиона рублей на развитие образования.