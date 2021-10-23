Глава Горячего Ключа принял участие в переписи населения

Фото: Телеграм-канал Сергея Белопольского

Глава Горячего Ключа принял участие во Всероссийской переписи населения. Всю процедуру он прошел дистанционно, через портал Госуслуг.

- Это безопасно, удобно и не занимает много времени, - отметил глава города в своем телеграм-канале. - Все вопросы общего характера, никакой конфиденциальной информации.

Также Сергей Белопольский подчеркнул, что участие во Всероссийской переписи населения - это важная процедура для всей страны.

- Сегодня мы все нуждаемся в достоверных данных, которые помогут оценить уровень жизни и лягут в основу работы по развитию социальной политики и экономики России, - написал глава Горячего Ключа.