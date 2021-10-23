К середине ноября в Краснодаре высадят почти 300 тысяч цветов

В городе высадят тюльпаны, крокусы и виолу Фото: krd.ru

Клумбы Краснодара к середине ноября пополнятся почти 300 тысячами цветов. Высадить новые растения планируют на 62 объектах, сообщили накануне в пресс-службе городской администрации.

Тюльпаны, крокусы и виолу высадят в парках и скверах, на въездах и автомобильных развязках. Работы уже проводят в Александровском бульваре, скверах Дружбы народов, им. Жукова, «Вишняковском», Екатерининском, в Чистяковской роще. Цветы высаживают и по улицам Российской, Северной, им. Фадеева, им. Мачуги, Красных Партизан, им. 40-летия Победы, Колхозной, им. Селезнева, Платановый бульвар. Всего на участки выходят 130 работников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что 26 октября в Краснодаре стартует осенний этап акции «Краснодар – 10 тысяч деревьев». Для участия в высадке необходимо подать заявку в администрацию округа.