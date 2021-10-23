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Общество23 октября 2021 15:08

Жительнице Мостовского района Кубани грозит до 3-х лет лишения свободы за хранение наркотиков

Женщина посадила на участке коноплю, собрала семена и приготовила наркотик
Светлана ОВДЕЙ
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Более 110 граммов марихуаны обнаружено в доме женщины Фото из архива КП

Более 110 граммов марихуаны обнаружено в доме женщины Фото из архива КП

В Мостовском районе Кубани жительница стала фигуранткой уголовного дела за хранение наркотиков. При обыске в доме у женщины нашли марихуану, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

42-летняя женщина вырастила кусты конопли, собрала семена и приготовила наркотик для себя. Хранила вещество жительница в пристройке к дому. Всего обнаружено более 110 граммов марихуаны.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту изготовления и хранения наркотиков. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет, - говорится в сообщении пресс-служба краевого МВД.