Жительнице Мостовского района Кубани грозит до 3-х лет лишения свободы за хранение наркотиков

Более 110 граммов марихуаны обнаружено в доме женщины Фото из архива КП

В Мостовском районе Кубани жительница стала фигуранткой уголовного дела за хранение наркотиков. При обыске в доме у женщины нашли марихуану, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

42-летняя женщина вырастила кусты конопли, собрала семена и приготовила наркотик для себя. Хранила вещество жительница в пристройке к дому. Всего обнаружено более 110 граммов марихуаны.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту изготовления и хранения наркотиков. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет, - говорится в сообщении пресс-служба краевого МВД.