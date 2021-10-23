Работа-победитель "Волнение" заняла центральное место набережной Мацесты Фото: пресс-служба администрации Сочи

Скульптуру победителя конкурса «Арт-батл-СкульптУРА» установили в Сочи. Фигура расположена на набережной Мацесты. Об этом накануне сообщила пресс-служба городской мэрии.

Работу «Волнение», которая теперь находится в центре Набережной, выполнил мастер из Ленинградской области Иван Жданов. Всего в конкурсе работы по теме «Мацеста - огненная вода. Огонь. Вода» представили 20 участников.

- Меня вдохновила стремительно бегущая вода реки Мацеста. Скульптура выполнена в виде взволнованной женщины, в ней чувствуется энергия, которую она желает направить на помощь людям, - рассказал Иван Жданов.

Скульптура изготовлена методом горячей ковки «мятый металл» из обычной стали. Для предотвращения коррозии ее покрыли полиуретановым лаком.

- Оставшиеся семь конкурсных работ останутся в Сочи. Они украсят парки и скверы, а в администрации намерены активизировать работу с малыми архитектурными формами, - прокомментировали в пресс-службе мэрии города-курорта.

Конкурс «Арт-батл-СкульптУРА» стартовал в феврале 2021 года. Организатором турнира выступили сочинское городское отделение «Союза Дизайнеров России» и администрация Сочи.