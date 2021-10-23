В финал конкурса «Мастера гостеприимства» вышли пять студентов из Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Железноводске состоялся полуфинал конкурса “Мастера гостеприимства. Студенты”. Участники представили свои проекты по развитию туризма на Кубани и Северном Кавказе. По результатам конкурса, в финал вышли 32 человека. Среди них - и пять краснодарцев.

– Заключительный полуфинальный этап получился богатым на события и на качественно проработанные проекты. Поздравляю каждого с новым опытом, впечатлениями и знакомствами, которые вы приобрели здесь. Это – главный багаж, который пригодится вам в дальнейшей работе над проектами, – сказал руководитель конкурса Богдан Кондратов.

Участники из Краснодара представили совершенно разные проекты, направленные на развитие региона.

Так, Ашот Вартанян защитил проект по развития кофейной индустрии в Краснодаре. Дарья Швец представила план по развитию сельского туризма в Абинском районе. Ольга Ивина и Валерия Клемина - программу по развития экомаршрутов и конного туризма в Карачаево-Черкесии. А Валерия Кудинова представила проект по привлечению туристов на курорт Ведучи, что находится в Чеченской Республике, с помощью онлайн экскурсий с дополненной реальностью.