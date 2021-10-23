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Общество23 октября 2021 16:42

В Горячем Ключе откроют Ледовый дворец

Юные спортсмены смогут начать тренировки уже со следующей недели
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: @sergey_belopolskyi

Фото: @sergey_belopolskyi

В Горячем Ключе откроют ледовый стадион “Барс”. Он заработает уже со следующей недели. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский в своем инстграм-аккаунте.

- После проведения ремонта арены в несколько этапов залили лёд, нанесли разметку. Сейчас температура на поверхности -8, и это очень хороший показатель. Привели в порядок зал и фасад дворца, - отметил глава города.

Для восстановления работы ледового стадиона были приобретены необходимые запчасти и установлено оборудование, которое уже запущено в эксплуатацию.

- Оборудование не новое, но подходящее по техническим характеристикам. Это временное решение, которое позволит нам в рабочем режиме подготовить и заключить необходимый контракт на приобретение нового оборудования для Ледового дворца, - подчеркнул Сергей Белопольский.

Напомним, спортивный комплекс закрыли еще в сентябре из-за отсутствия денежных средств, необходимых для обслуживания Ледового дворца.