Известная лестница "800 ступеней" в Анапе Фото: пресс-служба городской администрации

В Анапе восстанавливают известную лестницу "800 ступеней". Накануне в городе прошли субботники, сообщает пресс-служба городской администрации. Реконструкцию лестницы организовали администрация Супсехского сельского округа. В частности, активистам удалось отремонтировать и укрепить перила, провести сварочные работы, почистить лестницу от песка и камней. В восстановлении задействованы 30 человек. В микрорайоне "Горгиппия" во время субботника высадили 22 чёрных сосны. Деревья помогают очищать воздух и служат защитой от ветра. Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре до середины ноября высадят около 300 тысяч цветов. Работы проведут на 62 объектах.