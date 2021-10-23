Фото: стоп-кадр из видео

Город-герой Новороссийск накрыло черным смогом. Слой копоти появился на домах - на крышах, подоконниках и балконах.

- Я работаю на улице Постовой, - рассказывает “КП”-Кубань” житель Новороссийска Михаил. - Здесь же находится порт. Сейчас там происходит выгрузка угля. Выбросы происходят регулярно, но этот - особенно сильный.

Жители также опасаются, что смог может быть опасен для здоровья и дыхательных путей.

- Мы уже сделали соответствующие запросы соответствующие. Ждём ответа, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации города.