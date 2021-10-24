Что произошло за ночь 24 октября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 24 октября. Фото: Евгений Таранжин

Рассказываем, что за ночь 24 октября. Город-герой Новороссийск накрыло черным смогом. Слой копоти появился на домах - на крышах, подоконниках и балконах.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. На Кубань надвигаются ливни и мокрый снег.

На трассе в Сочи вернули двухстороннюю схему движения. Односторонней дорога в Красную Поляну пробыла чуть больше суток.

Масочные рейды снова проводят в ТЦ Краснодара. За отсутствие маски во время шопинга грозят штрафы.