Что произошло за ночь 24 октября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 24 октября. Фото: Евгений Таранжин
Рассказываем, что за ночь 24 октября. Город-герой Новороссийск накрыло черным смогом. Слой копоти появился на домах - на крышах, подоконниках и балконах.
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. На Кубань надвигаются ливни и мокрый снег.
На трассе в Сочи вернули двухстороннюю схему движения. Односторонней дорога в Красную Поляну пробыла чуть больше суток.
Масочные рейды снова проводят в ТЦ Краснодара. За отсутствие маски во время шопинга грозят штрафы.