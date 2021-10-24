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Общество24 октября 2021 8:01

Что произошло за ночь 24 октября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 24 октября на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Что произошло за ночь 24 октября. Фото: Евгений Таранжин

Что произошло за ночь 24 октября. Фото: Евгений Таранжин

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