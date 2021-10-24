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Общество24 октября 2021 8:32

Погода в Краснодаре 24 октября 2021: ожидается ливень

Погода в Краснодаре 24 октября ожидается дождливой
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На улицах города по необходимости будет дежурить техника. Фото: krd.ru

На улицах города по необходимости будет дежурить техника. Фото: krd.ru

Узнали, какой будет погода 24 октября в Краснодаре. После теплых денечков на регион надвигается похолодание. Краевой центр к обеду накроет сильным ливнем.

- 24 октября в Краснодаре утром и днем ожидается дождь, временами сильный. Температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем 12-14 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю также пройдут ливни, в предгорных районах с мокрым снегом. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе объявили штормовое предупреждение.