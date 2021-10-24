Краснодар и край накрыло ливнем

Дождь прогнозируют до конца дня. Фото: Яндекс.погода

Ливень накрыл Краснодар и большую часть края. Усиливаться и стихать дождь будет в течение всего дня. Об этом сообщают синоптики. Также быть осторожными рекомендуют спасатели.

- 24 октября в регионе пройдет сильный дождь, в некоторых районах с градом. Возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с, - говорят метеорологи.

Тем временем, в МЧС объявили штормовое предупреждение 24 и 25 октября. Реки могут выйти из берегов в Мостовском, Лабинском, Отрадненском, Апшеронском, Курганинском районах, а также Северском, Абинском, Крымском районах и Горячем Ключе. Опасную ситуацию ждут в Геленджике и Туапсинском районах. Уровень мониторят оперативные и экстренные службы.