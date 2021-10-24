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Общество24 октября 2021 9:44

Полностью восстановят двухстороннее движение на всех участках трассы в Сочи утром 24 октября

Планируется, что все участки откроют в 11 часов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Дальнейшие изменения будут проводиться после детальной проработки. Фото: Упрдор "Черноморье"

Дальнейшие изменения будут проводиться после детальной проработки. Фото: Упрдор "Черноморье"

На трассе в Сочи вернули прежнюю двухстороннюю схему движения. Односторонней часть дороги в Красную Поляну пробыла чуть больше суток. Дорожники сообщили, что полностью движение восстановят в старом режиме в 11 часов утра 24 октября.

- На участках автодорог А-149 Адлер – Красная Поляна и Адлер – ГЛК «Альпика Сервис» будет возвращена прежняя схема движения. К 11:00 24 октября двухстороннее движение возобновит своё действие в штатном режиме на обеих трассах, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ситуацию вместе с министром транспорта РФ обсудил губернатор Кубани. Позже глава Сочи объявил о возврате прежней схемы. За этой темой следила и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.