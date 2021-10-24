В ДТП под Краснодаром пострадали водитель и трое детей

По факту аварии проводится проверка. Фото: instagram.com/chp_krd

Авария произошла в станице Старокорсунской под Краснодаром 23 октября. По предварительным данным, автомобиль «Хонда» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой». В ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

- За рулем иномарки был 19-летний водитель. В результате аварии пострадал 22-летний водитель отечественного авто и трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Они доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.