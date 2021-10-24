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Общество24 октября 2021 10:31

Служба спасения Краснодара за неделю потушила четыре пожара и вытащила собаку из колодца

Спасатели выезжали по заявкам
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре увеличилось количество пожаров. Фото: krd.ru

В Краснодаре увеличилось количество пожаров. Фото: krd.ru

В течение семи дней спасатели-пожарные выезжали на тушение пожаров четыре раза. Чаще всего возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем или бытовыми приборами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Нужно следить за состоянием приборов и электропроводки, - предупредили в мэрии.

Также спасатели спиливали поврежденные деревья, участвовали в ликвидации последствий ДТП, а также спасли собаку. Четвероногий друг провалился в колодец, его пришлось извлекать тросом. После спасательной операции животное отпустили.