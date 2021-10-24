На Кубани за сутки 267 человек заболели COVID-19, в том числе 38 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае за последние сутки, по данным на 24 октября, коронавирусную инфекцию обнаружили у 267 человек, том числе у 38 детей. Возраст пациентов – от 2 до 87 лет. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар и Сочи, здесь заразились по 63 человека. Также в антирейтинг попал Новороссийск с 25 новыми случаями. В Лабинском районе в больницу попали 17 человек, в Анапе и Павловском районе по 14 человек.

- В Тихорецком районе заболели 10 человек. В Динском и Кореновском районах – по девять, в Тимашевском – восемь, в Горячем Ключе и Каневском районе – по шесть, - сообщили в оперштабе.

В остальных городах меньше всего инфицированных.

Стоит отметить, что по данным на 24 октября в регионе зафиксировали 24 летальных исхода. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания.