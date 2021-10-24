В Сочи объявили штормовое предупреждение 24 и 25 октября

Дождь прогнозируется на два дня

В Сочи 24 и 25 октября ожидается сильный дождь с усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города курорта и в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

- Из-за непогоды в Черном море могут образовываться смерчи. Гостям и жителям Сочи нужно быть осторожными, - добавили в мэрии.

Сейчас в городе экстренные службы перевели на усиленный режим. Спасатели рекомендуют не находиться в непогоду у воды, а также не ставить машины под рекламными щитами и деревьями.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани ждут испытания погодой.