Сезон фонтанов в Краснодаре завершится 4 ноября

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Фонтаны в Краснодаре отключат в День народного единства. 4 ноября они будут работать до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- 13 городских фонтанов законсервируют до мая следующего года. Их накроют в течение 10 дней, - добавили в мэрии.

К зиме оборудование почистят и проверят его исправность.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что произведения Дмитрия Шостаковича прозвучат в выходные на главной городской площади Краснодара. Они будут сопровождать работу светомузыкального фонтана. С 4 ноября самый большой фонтан на юге страны также завершит сезон до 2022 года.