На Кубани 24 октября может выпасть 30-50 мм осадков

При ЧС нужно звонить на "01". Фото: sochi.ru

Над Краснодарским краем нависли густые тучи. По прогнозам, в регионе будет лить целый день. Синоптики отмечают, на край обрушится половина месячной нормы осадков.

- Погоду в Краснодаре и крае испортит холодный атмосферный фронт. В регионе за сутки может выпасть около 30-50 мм осадков, - сообщили в центре погоды «Фобос».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град и усиление ветра. В Сочи предупредили о селях и подъеме уровня воды в реках, а также смерчах в Черном море.