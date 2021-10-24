С 25 октября кинотеатры Кубани можно будет посещать только по QR-кодам

До 18 лет - вход только по билету Фото: Олег ЗОЛОТО

Только QR-код сертификата вакцинации от коронавируса станет пропуском в кинотеатр. Его нужно будет показывать перед входом в зал. Об этом заранее предупредили зрителей сотрудники сети «Монитор».

- Правила начнут действовать 25 октября. Зрителям в возрасте 18 лет и старше при входе на сеанс нужно показать QR-код или один из медицинских документов, подтверждающий перенесённое заболевание COVID-19, либо вакцинацию от коронавируса, - сообщается на официальной страничке Instagram сети кинотеатров.

При этом представители киноиндустрии добавили, что детям до 18 лет никакие документы предъявлять не нужно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что музеи, театры и выставки закрываются на Кубани из-за введённых ограничений по коронавирусу. В период с 30 октября по 7 ноября региональные заведения культуры работать не будут. Представления перенесены на другие даты.

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