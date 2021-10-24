Кубань оказалась в лидерах по числу участников конкурса «Смотри, это Россия!»

Победителей в трех возрастных группах определят голосованием на сайте. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край лидирует по числу участников конкурса «Смотри, это Россия!». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В проекте зарегистрировались более 500 кубанских школьников. Заявки принимают до 1 ноября, - отметили специалисты.

Школьники записывают для конкурса видео о традициях и культуры своих городов и станиц. Победители будут определять по возрастным группам. Лучшим достанутся смартфоны, также занявшие первые места смогут посетить мастер-классы успешных видеорежиссеров и продюсеров.

В конкурсе участвуют учащиеся школ с 1 по 11 класс. Планируется, что за неделю к проекту подключатся еще десятки школьников.