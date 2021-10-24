Лучших организаторов военно-патриотических мероприятий выберут на Кубани

Победителей ждут призы. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани определят лучших организаторов военно-патриотических мероприятий. Документы на конкурс памяти маршала Жукова уже начали принимать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Участвовать в конкурсе могут муниципальные образования, школы, детские сады, Дома культуры, а также трудовые и воинские коллективы, ветеранские и молодежные организации, ветераны, студенты и курсанты, - отметили специалисты.

Видео и фото с проведенных акций принимают краевые ведомства до 3 ноября. Будут определены победители в 31 номинации.

Стоит отметить, что в прошлом году на конкурс поступило более 500 материалов. Заявки подали организации со всех городов и районов Кубани.