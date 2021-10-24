На Кубани иномарка сбила подростка на электросамокате

Проводится проверка. Фото: instagram.com/propaganda_bdd_belorechensk

Авария произошла вечером 22 октября в Белореченском районе. По предварительным данным, 37-летнего водитель на Nissan Sunny на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка.

- Парень на электросамокате пересекал проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу. Подросток пострадал, его госпитализировали, - сообщили в ОГИБДД Белореченска.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре в ДТП с пятью машинами пострадала 16-летняя девушка. Виновник аварии находится в тяжелом состоянии.