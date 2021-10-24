К концу года в Сочи появится 1200 мест в школах и 240 мест в детских садах

Соцобъекты в Сочи строятся активными темпами. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи по итогам года, учитывая уже открывшиеся учреждения, мы обеспечим 1200 мест в школах и 240 мест в детских садах. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- Достраиваются школа и детсад в Красной Поляне на улице Ачишховская. Сейчас здесь идут отделочные работы. Также практически готов детский сад № 6 на улице Гагарина. А пристройку к детсаду № 105 на Донской скоро введут в эксплуатацию, - написал Копайгородский.

Планируется, что 1 сентября 2022 года школа на 800 мест на улице Ландышевой в микрорайоне Мамайка примет первых учеников. Также на следующий год планируется сдача школы и садика на Северной Бытхе.

Еще школу на 1100 мест возведут по улице Калараш-Малышева в Лазаревском районе, уже получено заключение. Еще проектируются три блока начальной школы и четыре пристройки к детским садам в разных районах курорта.