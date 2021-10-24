Бригада из Краснодара предлагает землянки «под ключ» на случай апокалипсиса

Шуточное объявление привлекло внимание краснодарцев. Фото: avito.ru

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение: бригада из Краснодара оказывает услуги по строительству землянок в лесу. Приписка к объявлению – такая недвижимость подойдет на случай апокалипсиса. Но вот насколько строение будет законно, авторы не уточнили.

- Наша бригада строит землянки «под ключ» из бруса в лесу в любой местности. В связи с последними событиями в мире - это отличное решение и вложение ваших средств, - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что цена зависит от удаленности и площади недвижимости. Бригада шутников оценивает работы от 200 тысяч рублей.

Объявление опубликовано от 20 октября. Но судя по просмотрам, а их больше сотни, публикацию создали давно, просто «строители» периодически просто ее обновляют.