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Общество24 октября 2021 18:11

Бригада из Краснодара предлагает землянки «под ключ» на случай апокалипсиса

Такие услуги местные жители предлагают через сайт объявлений
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Шуточное объявление привлекло внимание краснодарцев. Фото: avito.ru

Шуточное объявление привлекло внимание краснодарцев. Фото: avito.ru

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение: бригада из Краснодара оказывает услуги по строительству землянок в лесу. Приписка к объявлению – такая недвижимость подойдет на случай апокалипсиса. Но вот насколько строение будет законно, авторы не уточнили.

- Наша бригада строит землянки «под ключ» из бруса в лесу в любой местности. В связи с последними событиями в мире - это отличное решение и вложение ваших средств, - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что цена зависит от удаленности и площади недвижимости. Бригада шутников оценивает работы от 200 тысяч рублей.

Объявление опубликовано от 20 октября. Но судя по просмотрам, а их больше сотни, публикацию создали давно, просто «строители» периодически просто ее обновляют.