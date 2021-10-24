Под Краснодаром погиб молодой водитель, врезавшись на иномарке в дерево

Проводится проверка. Фото: instagram.com/edds_krd

Жесткая авария случилась днем 24 октября. По предварительным данным, 23-летний молодой человек ехал на «Ниссане Скайлайн». Водитель не справился с управлением на мокрой дороге, вылетел в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что передняя часть машины превратилась в груду металла.

- Авария случилась за станицей Старокорсунской. Водитель скончался от полученных травм, - сообщают очевидцы.

Фото: t.me/tipichkras

На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

- Спасатели-пожарные произвели отключение АКБ и осуществляли дежурство на месте ДТП, - добавили в ЕДДС Краснодара.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре в ДТП с пятью машинами пострадала 16-летняя девушка. Виновник аварии - в тяжелом состоянии.