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Происшествия24 октября 2021 19:37

Под Краснодаром погиб молодой водитель, врезавшись на иномарке в дерево

Парню было 23 года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Проводится проверка. Фото: instagram.com/edds_krd

Проводится проверка. Фото: instagram.com/edds_krd

Жесткая авария случилась днем 24 октября. По предварительным данным, 23-летний молодой человек ехал на «Ниссане Скайлайн». Водитель не справился с управлением на мокрой дороге, вылетел в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что передняя часть машины превратилась в груду металла.

- Авария случилась за станицей Старокорсунской. Водитель скончался от полученных травм, - сообщают очевидцы.

Фото: t.me/tipichkras

Фото: t.me/tipichkras

На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

- Спасатели-пожарные произвели отключение АКБ и осуществляли дежурство на месте ДТП, - добавили в ЕДДС Краснодара.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре в ДТП с пятью машинами пострадала 16-летняя девушка. Виновник аварии - в тяжелом состоянии.