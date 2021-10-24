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Общество24 октября 2021 21:53

После дождя водооткачивающая техника работает по 10 адресам в Краснодаре

Ликвидируются последствия непогоды
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Дождь может усилиться ночью. Фото: krd.ru

Дождь может усилиться ночью. Фото: krd.ru

Целый день 24 октября в Краснодаре идет дождь. Сейчас в краевом центре водооткачивающая техника работает по десяти адресам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- На дорогах города работают 12 водооткачивающих машин. Откачка воды ведется на улицах Комарова, Парижской, Югорской, Бульваре Строителей, Героев Разведчиков, Тихорецкой, Тенистой, а проезде Ангарском, а также по Дежнева и Новгородской, - отметили в мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре затопило одну из новостроек на улице Зиповской.

В Краснодаре прогнозируют усиление дождя ночью. Водооткачивающая техника будет дежурить на дорогах круглосуточно, в основном машины ликвидируют места подтоплений по заявкам жителей.

При возникновении ЧС необходимо звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.