Что произошло за ночь 25 октября в Краснодарском крае: молодой водитель погиб, врезавшись на иномарке в дерево

Проводится проверка. Фото: instagram.com/edds_krd

Что произошло за ночь 25 октября 2021 года. Под Краснодаром погиб молодой водитель, врезавшись на иномарке в дерево. Парню было 23 года.

Бригада из Краснодара предлагает землянки «под ключ» на случай апокалипсиса. Такие услуги местные жители предлагают через сайт объявлений.

С 25 октября кинотеатры Кубани можно будет посещать только по QR-кодам. Зрителей предупредили о введении ограничений.

Сезон фонтанов в Краснодаре завершится 4 ноября. Их отключат до мая следующего года.

Служба спасения Краснодара за неделю потушила четыре пожара и вытащила собаку из колодца. Спасатели выезжали по заявкам.