Погода на 25 октября 2021 года в Краснодаре: температура опустится до плюс 10 градусов Фото: krd.ru

Резкое похолодание ожидается на Кубани. Уже в ближайшие сутки температура воздуха в Краснодаре опустится на несколько градусов. В среднем столбики термометров в регионе сбросят около 10 значений за 24 часа.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 25 октября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем не превысит 10 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубани ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 12 м/с.