На Кубани ожидаются заморозки до -8 градусов

Морозить в регионе будет по ночам Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодарский край холодным циклоном принесло дожди. В ночь на 26 октября ожидаются заморозки, столбики на термометрах опустятся до -1. А вот 27 октября ночью будет до -6.

- 25 октября на Кубани местами пройдет дождь. Температура воздуха ночью +3-8 градусов, в юго-восточных предгорьях опустится до -1, днем ожидается 5-10 градусов тепла. 26 октября ночью приморозит до -2, в горах до -6 градусов. 27 октября температура опустится до -8, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дневные показатели температуры в регионе также будут держаться на невысоких отметках – от 3 до 8 градусов. Синоптики уверяют, что на Кубань еще придет тепло и, скорее всего, уже в начале следующей недели.