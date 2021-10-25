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Общество25 октября 2021 8:45

Руины храмов в Сочи превратят в достопримечательности

Археологи планируют их сделать туристическими объектами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Идея будет детально прорабатываться. Фото: Нацпарк Сочи

Идея будет детально прорабатываться. Фото: Нацпарк Сочи

Фрагменты утраченных храмов в Сочи решили сделать объектами туризма. В достопримечательности их планируют превратить археологи.

- Останки древних храмов и крепостей были найдены в строительных траншеях и котлованах. Их необходимо восстановить, а также восстановить историю, - пишет ТАСС со ссылкой на ученых.

Строительные остатки средневекового храма нашли в районе санатория «Золотой колос» на улице Яна Фабрициуса. Археологи изучат фрагменты сооружений вместе с представителями епархии Русской православной церкви. При исследовании планируется найти и другие объекты, которые «поглотило массовой застройкой».