Лишь каждый третий сотрудник на Кубани поддерживает обязательную вакцинацию

Лишь каждый третий сотрудник в Краснодарском крае поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Это всего 23%. Такую статистику привел один из сервисов по поиску вакансий.

- 63% - против вакцинации, 10% - затруднились ответить, - отметили исследователи.

Среди не вакцинированных соискателей Кубани лишь 16% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем мужчин, готовых привиться, больше, чем женщин.

Также, по данным исследователей, половина работающих соискателей привились по собственному желанию, еще 7% - по настоянию работодателя.

Чаще всего сертификат о вакцинации требуют при трудоустройстве в сфере туризма и гостеприимства.