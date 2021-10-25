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Общество25 октября 2021 9:45

Лишь каждый третий сотрудник на Кубани поддерживает обязательную вакцинацию

Не все готовы сделать прививку ради гарантированного трудоустройства
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Лишь каждый третий сотрудник в Краснодарском крае поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Это всего 23%. Такую статистику привел один из сервисов по поиску вакансий.

- 63% - против вакцинации, 10% - затруднились ответить, - отметили исследователи.

Среди не вакцинированных соискателей Кубани лишь 16% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем мужчин, готовых привиться, больше, чем женщин.

Также, по данным исследователей, половина работающих соискателей привились по собственному желанию, еще 7% - по настоянию работодателя.

Чаще всего сертификат о вакцинации требуют при трудоустройстве в сфере туризма и гостеприимства.