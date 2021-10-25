Антон Смертин сообщил об уходе с поста вице-мэра Краснодара

О новой работе Антон Смертин обещал сообщить позже. t.me/smertinFM

После отпуска заместитель главы Краснодара Антон Смертин уволился по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- С 25 октября ушел с должности заместителя главы Краснодара по внутренней политике. Спасибо Евгению Первышову за возможность поработать в отличной команде на благо всего города, - написал Смертин.

Уже бывший вице-мэр также пожелал новой команде успехов и терпения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в кубанской политике произошла ротация. И. о. мэра стал бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко.