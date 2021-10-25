В Краснодарском крае снежные сугробы достигли 4 см

В регион придут заморозки. Фото: instagram.com/tipich_apsheronsk

На Кубани снег выпал в четырех районах. Его наблюдали жители Мостовского, Отрадненского, Лабинского и Апшеронского районов. Местами сугробы достигли в высоту 4 сантиметров.

- - В Псебае и Отрадненском районе выпало 4 см снега, в Лабинском и Апшеронском районах сугробы выросли на 2 см, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

Адыгею засыпало сильнее, в Лаго-Наки высота снежного покрова местами достигала 10 см. Для юга страны снег осенью – нечастое явление.

Штормовое предупреждение действует до конца дня 25 октября. Также в регионе ожидается резкое похолодание.