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Общество25 октября 2021 11:02

В Краснодарском крае снежные сугробы достигли 4 см

В регионе выпал первый снег
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В регион придут заморозки. Фото: instagram.com/tipich_apsheronsk

В регион придут заморозки. Фото: instagram.com/tipich_apsheronsk

На Кубани снег выпал в четырех районах. Его наблюдали жители Мостовского, Отрадненского, Лабинского и Апшеронского районов. Местами сугробы достигли в высоту 4 сантиметров.

- - В Псебае и Отрадненском районе выпало 4 см снега, в Лабинском и Апшеронском районах сугробы выросли на 2 см, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

Адыгею засыпало сильнее, в Лаго-Наки высота снежного покрова местами достигала 10 см. Для юга страны снег осенью – нечастое явление.

Штормовое предупреждение действует до конца дня 25 октября. Также в регионе ожидается резкое похолодание.