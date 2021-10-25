К 10 годам лишения свободы приговорен бывший инспектор ФСИН Новороссийска за передачу наркотика задержанному

В Новороссийске вынесли приговор бывшему сотруднику ФСИН, передавшему заключенному наркотик Фото из архива КП

В Новороссийске вынесен приговор младшему инспектору ФСИН, пронесшему заключенному наркотик. Бывший сотрудник приговорен к 10 годам лишения свободы и запрету занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, в октябре прошлого года младшему инспектору поступило предложение от заключенного. Тот просил за 1500 рублей доставить ему наркотик, на что бывший сотрудник согласился. После получения денег он пронес гашишное масло в упаковках с едой. Однако на досмотре наркотик был найден и изъят.

Сам младший инспектор вину отрицал, поясняя это тем, что проносил запрещенное вещество, которое наркотиком не является. Однако суд рассмотрел установленные доказательства и вынес приговор.

- Бывший сотрудник ФСИН признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы и запрету занимать правоохранительные должности в течение трех лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.