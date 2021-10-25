В ДТП с полицейской машиной в Краснодаре пострадал один человек

Обстоятельства выясняются Фото: Ольга СУХОВА

Утром в Краснодаре на улице Красной случилась авария с участием служебного автомобиля ДПС и иномарки "Фольксваген". Есть пострадавший.

- ДТП произошло на пересечении Красной и Карасунской в 11:43. Патрульная машина ехала по улице Красной с включенным спецсигналом и проблесковыми маяками. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, - сообщил "Комсомольской правде"- Кубань" руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Известно, что в аварии пострадала пассажирка иномарки - 32-летняя девушка. В районе аварии собралась пробка. На месте работают полицейские.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре в ДТП с пятью машинами пострадала 16-летняя девушка.