В администрации Геленджика объяснили реализацию нового генплана

Проект нового Генплана Геленджика Фото: @admin_gelen

В Геленджике жители могут ознакомиться с новым Генпланом. Одно из положений проекта – строительство домов в 500 метрах от моря – вызвало вопросы у горожан. Жители предположили, что вместо частных домов здесь появится туристическая зона. В мэрии Геленджика разъяснили установленное ограничение.

- Ограничения разработаны для нового строительства. Существующие строения могут использоваться без изменений. Нормативы строительства в 500 метрах от моря будут определены градостроительными регламентами при разработке новых Правил землепользования и застройки, - отметили в администрации города-курорта.

С проектом Генплана жители могут ознакомиться и высказать мнение:

- В рабочие дни с 10:00 до 13:00 во Дворце культуры. По средам с 15:00 до 18.:00 в управлении архитектуры и градостроительства. На выездных публичных слушаниях в населенных пунктах в соответствии с графиком, опубликованном на официальном сайте администрации Геленджика, и при помощи средств электронной и почтовой связи. Последний день приема замечаний – 16 ноября.