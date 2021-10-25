В Крымском ковидном госпитале большинство пациентов находятся в тяжелом состоянии

Медики призывают прививаться. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Крымский госпиталь обслуживает, помимо своего района, еще пять муниципалитетов. Количество пациентов с коронавирусом растет каждый день. Большинство из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь.

- Сейчас те, кто попал на больничную койку, жалеют, что так несерьезно относились к своему здоровью. Ведь вовремя сделанная прививка могла их защитить. Конечно, в госпитале есть и вакцинированные, но их единицы, и их состояние не такое тяжелое, - написал Лесь в своем Telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что и ковидный госпиталь Тихорецка переполнен, здесь каждый день принимают по 40 пациентов из Белоглинского, Кавказского, Новопокровского и Тихорецкого районов.