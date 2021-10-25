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Здоровье25 октября 2021 12:03

На Кубани за последние сутки зафиксировали 261 случай заболевания COVID-19

38 пациентов скончались
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани за последние сутки выявлен 261 новый случай заболевания коронавирусом Фото из архива КП

На Кубани за последние сутки выявлен 261 новый случай заболевания коронавирусом Фото из архива КП

На Кубани за последние сутки зафиксирован 261 новый случай заболевания COVID-19, в том числе 16 среди детей. Самому младшему пациенту – 11 месяцев, сообщает оперативный штаб края.

Новые пациенты выявлены в 28 муниципалитетах. Так, в Сочи коронавирусом заболели 33 человека, в Краснодаре - 29, в Анапе и Ленинградском районе - 18. 17 случаев зафиксировано в Армавире, 14 - в Апшеронском районе, 13 - в Отрадненском. В Темрюкском и Усть-Лабинском муниципалитетах заболели по 12 человек, в Выселковском, Славянском, Красноармейском и Крыловском – по 9.

- 8 положительных тестов получено в Успенском районе, 7– в Северском. В Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе зафиксировано по 6 новых пациентов, в Каневском - 5, в Ейском муниципалитете - 4. По 3 случая приходится на Абинский, Белореченский, Динской и Калининский районы, 2 – на Брюховецкий. Наименьшее количество – по одному - выявлено в Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском и Павловском муниципалитетах, - сообщают в оперштабе Кубани.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 99 пациентов, на ЭКМО – 6. За сутки зафиксировано 38 летальных исходов.