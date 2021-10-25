На Кубани за последние сутки зафиксировали 261 случай заболевания COVID-19

На Кубани за последние сутки выявлен 261 новый случай заболевания коронавирусом Фото из архива КП

На Кубани за последние сутки зафиксирован 261 новый случай заболевания COVID-19, в том числе 16 среди детей. Самому младшему пациенту – 11 месяцев, сообщает оперативный штаб края.

Новые пациенты выявлены в 28 муниципалитетах. Так, в Сочи коронавирусом заболели 33 человека, в Краснодаре - 29, в Анапе и Ленинградском районе - 18. 17 случаев зафиксировано в Армавире, 14 - в Апшеронском районе, 13 - в Отрадненском. В Темрюкском и Усть-Лабинском муниципалитетах заболели по 12 человек, в Выселковском, Славянском, Красноармейском и Крыловском – по 9.

- 8 положительных тестов получено в Успенском районе, 7– в Северском. В Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе зафиксировано по 6 новых пациентов, в Каневском - 5, в Ейском муниципалитете - 4. По 3 случая приходится на Абинский, Белореченский, Динской и Калининский районы, 2 – на Брюховецкий. Наименьшее количество – по одному - выявлено в Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском и Павловском муниципалитетах, - сообщают в оперштабе Кубани.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 99 пациентов, на ЭКМО – 6. За сутки зафиксировано 38 летальных исходов.