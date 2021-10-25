В Белореченском районе Кубани благоустроили придомовую и общественную территории

В Белореченском районе Кубани благоустроили общественные территории Фото: пресс-служба администрации края

В Белореченском районе Кубани завершено благоустройство территорий. В муниципалитете проведены работы на общественной и придомовой зонах, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, по улицам Ленина и Интернациональной Белореченска обновили асфальт и плитку, озеленили территорию и установили архитектурные объекты. Здесь, в том числе, оборудованы детские площадки.

А в селе Великовечном по улице Ленина уложили плитку и оборудовали водоотведение, установили урны и скамейки. Совсем скоро на территории высадят кустарники и деревья.

Всего в текущем году запланировано обновить 232 территории сельских местностей. В 2022 году работы проведут в 219 зонах.